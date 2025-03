Aumento de 350% no preço dos ovos leva americanos a alugar galinhas

Alta nos preços é em grande parte atribuída a um surto de gripe aviária que levou ao abate de milhões de aves

Unsplash Desde 2022, a produção de ovos tem sido severamente impactada pelo surto da doença



Devido a um aumento significativo de 350% no preço dos ovos, que agora chega a US$ 13 a dúzia, muitos americanos estão optando por alugar galinhas. Essa prática, disponível em estados como Maryland e Virgínia, tem um custo que varia entre US$ 500 e US$ 600 por um período de seis meses. A alta nos preços é em grande parte atribuída a um surto de gripe aviária que levou ao abate de milhões de aves. O governo dos Estados Unidos está tomando medidas para enfrentar essa crise, com um plano de investimento de US$ 1 bilhão destinado a combater a gripe aviária e estabilizar o mercado de ovos.

Especialistas alertam que, ao decidir criar galinhas, é fundamental ter cuidados adequados, como garantir uma ventilação apropriada e cozinhar os ovos para evitar riscos de contaminação. Desde 2022, a produção de ovos tem sido severamente impactada pelo surto da doença, o que contribuiu para a escalada dos preços. Em resposta à situação, o governo está considerando aumentar as importações e reduzir as exportações de ovos, como uma forma de controlar os preços no mercado interno.

Entretanto, a situação não é vista apenas como uma crise de saúde animal. Críticos apontam que grandes empresas do setor estão se beneficiando da alta nos preços, levantando preocupações sobre a ética dessa situação. Há também pedidos para que sejam realizadas investigações sobre o aumento dos preços, a fim de entender melhor as dinâmicas do mercado e proteger os consumidores.

