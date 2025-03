Zelenski recebe amparo do Reino Unido após encontro controverso com Trump

Primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, enfatizou que o presidente da Ucrânia conta com o ‘apoio inabalável’ do país

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, recebeu uma demonstração de apoio do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em um encontro que ocorreu logo após uma polêmica reunião com Donald Trump na Casa Branca. Starmer enfatizou que Zelenski conta com o “apoio inabalável” do Reino Unido, ressaltando a solidariedade do povo britânico em relação à Ucrânia. A visita de Zelenski a Washington foi marcada por tensões diplomáticas, onde tanto Trump quanto o vice-presidente dos EUA expressaram críticas ao líder ucraniano, alegando que ele não demonstrou gratidão suficiente pelo auxílio americano.

Durante sua estadia, Zelenski estava preparado para firmar um acordo que permitiria aos Estados Unidos acesso às ricas reservas minerais da Ucrânia, mas acabou deixando a capital sem a assinatura do documento. Após o encontro com Starmer, Zelenski se programou para participar de uma cúpula com outros líderes europeus, onde a situação da Ucrânia e a necessidade de fortalecer as defesas no continente serão temas centrais. Além disso, ele também terá uma reunião com o rei Carlos III, que ocorrerá antes da cúpula em Lancaster House.

