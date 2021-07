Autoridades apreendem cocaína disfarçada de carvão na Holanda; carga vale mais de R$ 200 milhões

Apreensão aconteceu após operação conjunta das polícias irlandesas e holandesas; carga veio da América do Sul

Reprodução /Twitter @ gardainfo Material foi apreendido pelas autoridades irlandesas



Em uma operação conjunta, as polícias da Irlanda e da Holanda apreenderam cerca de dois mil sacos que carregavam cocaína disfarçada de carvão. Segundo as autoridades, cada um dos sacos tinha cerca de 20 kg e o valor total da apreensão, que aconteceu no começo da semana no porto de Roterdã, é de mais de R$ 200 milhões. As informações foram divulgadas por sites e agências internacionais. Segundo as polícias, a carga veio da América do Sul e ficou retida por algumas horas após as autoridades serem notificadas. A Guarda Siochána, que é responsável pela segurança da Irlanda, contou com cães farejadores e raios-x para identificar a presença da cocaína. Até o momento, as autoridades não prenderam nenhum envolvido no caso.