Autoridades indianas confirmam a identificação de 162 vítimas da queda do Air India

Cinco dias após o trágico acidente aéreo da Air India em Ahmedabad, as autoridades da Índia confirmaram, nesta terça-feira (17), que identificaram 162 vítimas por meio de testes de DNA e que os restos mortais de 120 delas já foram devolvidos às suas famílias. O ministro da Saúde do estado de Gujarat – onde ocorreu o acidente -, Rushikesh Patel, informou que o número de compatibilidades nos testes de DNA foi de 162 pessoas e que as autoridades conseguiram contatar as famílias de todos os falecidos, embora tenham divulgado apenas os restos mortais de 120, de acordo com um balanço publicado na rede social X. A atualização fornecida por Patel contabiliza as mortes até às 15h30 (hora local) de hoje na Índia. Como a maioria dos corpos foi carbonizada, a análise de DNA é o único método para identificação precisa e que permitirá dar um número oficial de mortos.

Entre as vítimas do voo já identificadas está o piloto, o capitão Sumeet Sabharwal, de 56 anos. Seus restos mortais foram transferidos para Mumbai, onde seu pai, de 88 anos, prestou suas últimas homenagens. Na última quinta-feira, o voo AI171 da Air India, um Boeing 787 Dreamliner decolando de Ahmedabad com destino a Londres, caiu apenas um minuto após o piloto declarar estado de emergência “Mayday”.

De acordo com o cronograma oficial do governo indiano, a aeronave atingiu cerca de 200 metros de altura antes de perder altitude repentinamente e colidir com uma residência médica próxima ao aeroporto. A tragédia resultou na morte de todas as 241 pessoas a bordo, com exceção de um sobrevivente, e de dezenas de vítimas em terra, elevando o número de mortos para mais de 270.

