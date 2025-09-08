Autoridades israelenses prendem suspeito após ataque a tiros em Jerusalém

Polícia afirma que papel desse homem no atentado ‘está sendo investigado’; outros dois agressores foram mortos no local por um militar fora de serviço e civis armados

EFE/EPA/ABIR SULTAN Policiais israelenses e serviços de emergência trabalham no local de um tiroteio em Jerusalém



Autoridades israelenses prenderam nesta segunda-feira (8), em Jerusalém Oriental, um suspeito após o ataque a tiros em um ponto de ônibus, no qual dois palestinos da Cisjordânia ocupada dispararam contra um grupo de israelenses, matando seis pessoas, anunciou a Polícia de Israel em comunicado. Os dois agressores foram mortos a tiros no local por um militar fora de serviço e civis armados. As autoridades não deram mais detalhes sobre esse novo suspeito, dizendo apenas que seu papel nos ataques “está sendo investigado”.

O detido tem um histórico de tentativas de contrabandear trabalhadores palestinos da Cisjordânia ocupada para Israel sem permissão de travessia, e as autoridades suspeitam que ele tenha ajudado os dois agressores a entrar em Jerusalém, de acordo com a emissora pública israealense Kan.

O ataque ocorreu em um ponto de ônibus próximo ao assentamento israelense de Ramot, em Jerusalém Oriental, parte da cidade anexada unilateralmente por Israel em 1980, em uma decisão não reconhecida pela maior parte da comunidade internacional e pela ONU.

Os residentes palestinos de Jerusalém Oriental têm uma permissão especial que lhes permite circular entre a Cisjordânia ocupada e Israel, mas não são cidadãos israelenses plenos e não podem votar nas eleições gerais.

*Com informações da EFE

Publicado por Nícolas Robert