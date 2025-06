Autoridades sauditas pedem que peregrinos fiquem em tendas por conta do calor excessivo

Termômetros devem superar os 40º; na segunda-feira, o ministério informou que 44 pessoas foram atendidas devido à exposição ao calor

As autoridades sauditas pediram, nesta terça-feira (3), que os peregrinos permaneçam em suas tendas na quinta-feira (5) durante o segundo dia do hajj, no ápice da peregrinação muçulmana anual, devido às altas temperaturas, que devem ficar acima dos 40 ºC esta semana. “Alertamos contra a subida nas montanhas ou lugares altos no dia de Arafat, pois isso exige esforço físico intenso e aumenta o risco de exaustão pelo calor”, disse o Ministério da Saúde, citado pela imprensa saudita. Na segunda-feira, o ministério informou que 44 pessoas foram atendidas devido à exposição ao calor. Este ano, a rica monarquia do Golfo mobilizou mais de 40 agências governamentais e 250.000 funcionários, incluindo milhares de auxiliares e socorristas, para tentar mitigar os riscos relacionados ao calor. Mais de 1,4 milhão de peregrinos haviam chegado à Arábia Saudita até domingo, segundo as autoridades.

De acordo com a emissora estatal saudita, o ministro para o hajj, Tawfiq Al Rabiah, pediu aos fiéis que não saíssem de suas tendas entre as 10h e as 16h de quinta-feira, durante o dia de Arafat. Nesta importante etapa, os peregrinos se reúnem no Monte Arafat e em seus arredores, a cerca de 20 quilômetros de Meca, onde o profeta Maomé teria proferido seu último sermão. Quase não há pontos com sombra na colina, deixando os fiéis expostos ao sol do deserto por várias horas. No ano passado, mais de 1.300 peregrinos morreram durante o hajj devido a temperaturas de até 51,8 ºC, segundo dados oficiais. Além disso, foram instalados 50.000 metros quadrados de áreas com sombra e mais de 400 pontos de água fresca, disse o ministro para o hajj.

