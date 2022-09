Avião cai misteriosamente no mar Báltico e intriga autoridades: ‘não tinha ninguém dentro’

A misteriosa queda de um avião no mar Báltico no domingo, 5, obrigou a Organização do Tratado do Alântico Norte (Otan) e autoridades da Suécia a acionarem seus caças. Isso aconteceu porque o voo Cessna 511, que saiu da Espanha e tinha a Alemanha como destino, mudou de rota inesperadamente e invadiu o espaço aéreo defendido pela Aliança Militar. Desde a inclusão em área não permitida, caças da Otan e Suécia começaram a seguir a aeronave. Foi então que os pilotos perceberam que não tinha ninguém dentro da cabine de comando. O site FlightRadar24, que monitora dados de voos ao redor do mundo, relatou que o avião começou a perder velocidade e altitude cinco horas após decolar. “Controladores de tráfego aéreo não conseguiram se comunicar com a tripulação da aeronave”, afirmou a Autoridade de Aviação Civil da Letônia, em comunicado sobre o incidente. Segundo o jornal alemão Bild, a aeronave teria decolado com quatro pessoas, sendo todas da mesma família, e reportou problemas de pressurização logo depois da decolagem, perdendo contato por rádio quando deixou o espaço aéreo espanhol. Em entrevista a agência de notícia francesa AFP, Lars Antonsson, líder das equipes de resgate da Suécia, afirmou que a aeronave caiu quando ficou sem combustível e que nenhum vestígio humano foi localizado até o momento, adiantando que as chances de localizar sobreviventes são mínimas. Antonsson também informou não haver qualquer explicação sobre o que teria ocasionado o acidente, apenas “especulações”. Contudo, ele alerta que “as pessoas a bordo estariam claramente incapacitadas nessas condições de perda de pressão”.

