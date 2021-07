Avião com problemas no motor faz pouso de emergência na água no Havaí

Boeing 737 levava carga e era ocupado por dois pilotos; ambos foram resgatados pela guarda costeira e passam bem

Flight Radar/Twitter Avião partiu de Honolulu, apresentou problemas no caminho e tentou voltar ao continente



Um avião de carga modelo Boeing 737 precisou fazer um pouso de emergência na água nesta sexta-feira, 2, em Honolulu, no Havaí, após apresentar problemas no motor. Segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, o avião tinha saído do Havaí, teve falha mecânica no caminho e tentava retornar para a ilha quando caiu na água. Dois pilotos foram socorridos pela Guarda Costeira dos EUA e levados à ilha em segurança. Até o momento, a empresa Hawaiian Airlines Cargo, responsável pelo transporte de carga na região, não se posicionou sobre o ocorrido. A administração federal dos EUA instaurou uma investigação para analisar as causas do acidente.