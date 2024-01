Avião e carro colidem em aeroporto da Austrália e provocam atrasos nos voos

Estima-se que incidente tenha gerado um prejuízo de cerca de R$ 2 milhões; motorista do veículo foi levado ao Hospital Príncipe de Gales com ferimentos leves

Reprodução/X/@DailyWorld24 Acidente entre avião e carro no aeroporto de Sydney, na Austrália



Um acidente envolvendo um avião da companhia aérea Jetstar e um carro da segurança causou atrasos no aeroporto de Sydney, na Austrália. A colisão ocorreu às 5h30 (15h30 de domingo em Brasília) desta segunda-feira, 22, e resultou no veículo ficando preso sob o motor número 2 do avião modelo A320. Felizmente, não havia passageiros a bordo no momento do acidente. A aeronave, que estava sendo rebocada no pátio, tinha como destino Adelaide às 6h40 (16h30 de domingo em Brasília), no voo JQ760. O incidente causou atrasos no terminal e estima-se que as operações tenham sofrido um prejuízo de cerca de R$ 2 milhões, equivalente a mais de US$ 500 mil. O motorista do veículo foi levado ao Hospital Príncipe de Gales com ferimentos leves, tendo o para-brisa do lado do motorista quebrado e parte do teto do carro destruído. Os passageiros que embarcariam na aeronave envolvida no acidente foram transferidos para outros voos, resultando em até seis voos afetados. A empresa de segurança aeroportuária Certis Security está colaborando com o Aeroporto de Sydney para investigar o ocorrido. Uma porta-voz da Certis afirmou que estão apurando como seu funcionário atingiu o avião.

