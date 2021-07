Avião militar com 92 pessoas a bordo cai e deixa ao menos 29 mortos nas Filipinas

Até o momento, 40 militares foram resgatadas dos destroços da aeronave e equipes de resgate seguem em busca de outros sobreviventes; acidente aconteceu neste domingo, 4, quando a aeronave tentava pousar

EFE/EPA/JTF Aeronave tinha 92 pessoas a bordo, incluindo três pilotos e cinco tripulantes



A queda de uma aeronave militar deixou, até o momento, ao menos 29 mortos nas Filipinas. Caso aconteceu neste domingo, 4, quando o avião tentava pousar na Ilha de Joló, na província de Sulu, no Sul do país. A aeronave tinha 92 pessoas a bordo, incluindo três pilotos e cinco tripulantes. Até o momento, 40 militares foram resgatadas dos destroços do avião e as operações de resgate seguem em busca de outros sobreviventes, informou o secretário de Defesa do país, Delfin Lorenzana. O Lockheed C-130 Hercules levava tropas para reforço militar na região, de maioria muçulmana, que têm lutado contra grupos armados, como de Abu Sayyaf. Ainda não há informações sobre a causa do acidente. “O avião perdeu a pista e estava tentando recuperar a potência, mas falhou e caiu”, disse o chefe militar general Cirilito Sobejana. “É muito lamentável”, completou. À Associated Press, um oficial das Forças Armadas informou que a pista de pouso no aeroporto de Joló é mais curta, o que pode ter levado ao acidente.