Deslizamento de terra deixa ao menos 19 desaparecidos no Japão

Avalanche de lama acontece após fortes chuvas e atinge a região de Shizuoka; duas pessoas foram encontradas sem sinais vitais, mas óbitos ainda não foram confirmados

Avisos de evacuação foram emitidos para as províncias de Kanagawa, Chiba e Shizuoka



Um deslizamento de terra atingiu dezenas de casas neste sábado, 3, na província de Shizuoka, no Japão. A avalanche de lama formada após fortes chuvas alcançou principalmente a cidade costeira de Atami e envolve cerca de 80 residências. Segundo porta-voz da prefeitura de Shizuoka, Takamichi Sugiyama, ao menos 19 pessoas estão desaparecidas, embora o número possa ser ainda maior. Segundo a agência Associated Press, o governador de Shizuoka, Heita Kawakatsu informou que a Guarda Costeira encontrou duas pessoas que foram arrastadas ao mar pela lama e encontradas sem sinais vitais, mas as mortes ainda não foram confirmadas. “Apresento minhas mais profundas condolências a todos os que sofreram”, afirmou o político. Bombeiros, policiais e funcionários do governo integram as operações de resgate. O primeiro-ministro Yoshihide Suga convocou uma reunião com a força-tarefa da ação. Segundo a agência NHK, avisos de evacuação foram emitidos para as províncias de Kanagawa, Chiba e Shizuoka. Meteorologistas alertam para a possibilidade de novos deslizamentos e inundações.