Vazamento provoca incêndio no mar do Golfo no México; veja vídeos

Empresa responsável pela plataforma afirmou que não houve feridos ou mortos no incidente

Reprodução/Twitter @mgcipo

Um vazamento em um oleoduto submarino provocou um incêndio no mar do Golfo do México. O incidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 2, em um oleoduto de uma estatal mexicana localizado a cerca de 400 metros de uma plataforma de perfuração no campo de Ku-Maloob-Zaap. Segundo a empresa responsável pelo local, ninguém ficou ferido. O episódio viralizou nas redes sociais depois que imagens de navios bombeando água no mar foram divulgadas. O intuito das embarcações era de evitar que a radiação do incêndio afetasse as estruturas das plataformas próximas ao local do incidente. Confira alguns vídeos do incêndio:

🚨 Incendio registrado en aguas del Golfo de México A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap) Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021