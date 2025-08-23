Avião retorna ao solo na França após homem tentar entrar na cabine do piloto
Incidente ocorreu pouco depois da aeronave decolar da cidade francesa de Lyon com destino ao Porto; jovem de 26 anos foi dominado por outros passageiros
Um avião da Easyjet que viajava da França para Portugal teve que pousar pouco depois de decolar na sexta-feira (22) após um passageiro em delírio tentar forçar sua entrada na cabine do piloto, reportaram a polícia francesa e a companhia aérea neste sábado (23). O incidente ocorreu pouco depois da aeronave decolar da cidade francesa de Lyon com destino ao Porto.
O homem foi dominado por outros passageiros e detido até que o avião pousasse novamente em Lyon, segundo a polícia francesa. “O voo EJU4429 de Lyon para Porto retornou a Lyon pouco depois da decolagem devido ao comportamento de um passageiro a bordo”, confirmou a Easyjet em um comunicado.
“O voo foi recebido pela polícia na chegada e, uma vez que o passageiro foi retirado, continuou para o Porto”, acrescentou a companhia aérea.
A polícia disse que o homem, um cidadão português de 26 anos, foi submetido a exames médicos e sofria de tonturas e delírios. Em seguida, foi internado em um hospital local.
*Com informações da AFP
Publicado por Nátaly Tenório
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.