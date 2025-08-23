Jovem Pan > Notícias > Mundo > Avião retorna ao solo na França após homem tentar entrar na cabine do piloto

Avião retorna ao solo na França após homem tentar entrar na cabine do piloto

Incidente ocorreu pouco depois da aeronave decolar da cidade francesa de Lyon com destino ao Porto; jovem de 26 anos foi dominado por outros passageiros

JEFF PACHOUD / AFP Easy Jet Incidente foi confirmado pela Easyjet

Um avião da Easyjet que viajava da França para Portugal teve que pousar pouco depois de decolar na sexta-feira (22) após um passageiro em delírio tentar forçar sua entrada na cabine do piloto, reportaram a polícia francesa e a companhia aérea neste sábado (23). O incidente ocorreu pouco depois da aeronave decolar da cidade francesa de Lyon com destino ao Porto.

O homem foi dominado por outros passageiros e detido até que o avião pousasse novamente em Lyon, segundo a polícia francesa. “O voo EJU4429 de Lyon para Porto retornou a Lyon pouco depois da decolagem devido ao comportamento de um passageiro a bordo”, confirmou a Easyjet em um comunicado.

“O voo foi recebido pela polícia na chegada e, uma vez que o passageiro foi retirado, continuou para o Porto”, acrescentou a companhia aérea.

A polícia disse que o homem, um cidadão português de 26 anos, foi submetido a exames médicos e sofria de tonturas e delírios. Em seguida, foi internado em um hospital local.

*Com informações da AFP

