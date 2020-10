Banco Mundial aprova US$ 12 bi para compra de vacinas contra Covid-19

O financiamento será destinado aos países em desenvolvimento, que também poderão contar com o apoio técnico do Banco Mundial para que a vacinação aconteça em larga escala

REUTERS/Dado Ruvic/File Photo Objetivo é ajudar os países em desenvolvimento a se recuperarem o quanto antes dos danos econômicos causados pela pandemia



Nesta terça-feira (13), o Conselho Executivo do Banco Mundial anunciou a aprovação de um financiamento de US$ 12 bilhões aos países em desenvolvimento para compra, distribuição e testes das vacinas contra o novo coronavírus. A iniciativa faz parte de um pacote maior, de US$ 160 bilhões, que visa ajudar as nações subdesenvolvidas a combater a pandemia até junho de 2021. Em comunicado, o presidente da entidade, David Malpass, disse: “estamos expandindo a nossa abordagem de forma acelerada para enfrentar a emergência da Covid-19 para que os países em desenvolvimento tenham acesso justo e equitativo às vacinas”.

Para ele, o acesso à vacinação é fundamental para alterar o curso da pandemia e ajudar as nações que sofrem impactos econômicos e fiscais a se recuperarem. O financiamento também fornecerá apoio técnico para a implementação da vacina em larga escala. Com ampla experiência em políticas de saúde pública contra doenças infecciosas, o Banco Mundial afirmou que ajudará na gestão da cadeia de fornecimento e logística para administração do estoque de vacinas e na elaboração de campanhas de divulgação.

*Com informações da EFE