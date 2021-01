Doria diz que posse de Biden é ‘retomada de valores democráticos’

Solenidade acontece nesta quarta-feira, 20, em Washington, nos Estados Unidos

ANTONIO MOLINA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo o governador de São Paulo, o momento também representa a retomada do respeito à liberdade



O governador do Estado de São Paulo, João Doria, enviou nesta quarta-feira, 20, seus cumprimentos a Joe Biden pela posse à presidência dos Estados Unidos. Em publicação nas redes sociais, Doria afirmou que o momento representa “a retomada dos valores democráticos e respeito à liberdade”. “Que sirva de lição aos negacionistas e de inspiração aos que ama a vida”, completou a mensagem no Twitter, em uma clara alusão ao enfrentamento da pandemia. O governador também parabenizou o democrata em uma segunda publicação, que leva a mesma mensagem escrita em inglês.

No entanto, não é a primeira vez que o governador de São Paulo demonstra apoio ao novo presidente dos Estados Unidos. Em 05 de novembro, João Doria afirmou que, em caso de vitória democrata, São Paulo abriria um escritório no em território norte-americano. “Se houver a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, o governo do Estado de São Paulo vai abrir um escritório na América no ano que vem, é uma informação em primeira mão”, disse. Na ocasião, o governador disse esperar fortalecer a relação com o país. “Os Estados Unidos da América são um parceiro importante, é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, o segundo maior parceiro comercial do estado de São Paulo. Poderemos com a confirmação da eleição de Joe Biden como presidente dos EUA fortalecer ainda mais essa relação e ao mesmo tempo retirar esse estigma de contrariedade em relação à China”, afirmou. Dois dias depois, em 07 de novembro, o governador parabenizou o presidente pela vitória.

A posse de Joe Biden nos Estados Unidos acontece a partir das 12 horas no horário local, 13h30 em Brasília. A expectativa é que dois mil convidados estejam presentes na solenidade, que deve contar com o maior esquema de segurança da história. Entre celebridades e artistas que estarão presentes no evento estão: Bon Jovi, Lady Gaga, Jenifer Lopez, Foo Fighters, John Legend, Demi Lovato, Justin Timberlake e o ator Tom Hanks.