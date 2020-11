Biden anuncia time de comunicação da Casa Branca completamente formado por mulheres

Ao todo, sete mulheres formarão time de comunicação do novo presidente dos Estados Unidos, democrata Joe Biden a partir de 20 de janeiro de 2021

Equipe de comunicação de Joe Biden é formada por sete mulheres; na foto, Jen Psaki, Symone Sanders e Pili Tobar



O presidente eleito Joe Biden anunciou neste domingo, 29, os nomes que vão compor o time de comunicação da Casa Branca durante os quatro anos de governo democrata nos Estados Unidos. A equipe vai contar com Jen Psaki (Secretária de Imprensa), Kate Bedingfield (diretora de comunicação da Casa Branca), Symone Sanders (porta-voz da vice Kamala Harris), Elizabeth Alexander (diretora de comunicação da primeira-dama), Karine Jean Pierre (vice-secretária de imprensa), Ashley Etienne (diretora de comunicação da vice) e Pili Tobar (vice-diretora de comunicações).

Essa será a primeira vez na história na qual um time de comunicação presidencial dos EUA é formado unicamente por mulheres. Nas redes sociais, algumas das pessoas escaladas para a função comemoraram a diversidade do grupo. “Esse é um time com algumas das mais talentosas e experientes comunicadoras, que também são mulheres no time mais diverso da história e também são mães de seis crianças pequenas”, afirmou Jen Psaki, que já foi porta-voz do Departamento de Estado dos EUA durante o governo de Barack Obama. “Tem sido a honra da minha vida trabalhar para Joe Biden e eu estou entusiasmada em ter a oportunidade de continuar esse trabalho na casa do povo”, afirmou Symone Sanders também nas redes sociais. A equipe deve assumir no dia 20 de janeiro de 2021.