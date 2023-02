Biden chega à Polônia após viagem de mais de oito horas de trem de Kiev

Poloneses possuem fronteira de mais de 530 quilômetros com a Ucrânia e recebera, 15, milhão de refugiados desde o início da guerra russa, há quase um ano

SAUL LOEB / POOL / AFP Presidente dos Estados Unidos faz viagem ao Leste Europeu



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Varsóvia na noite desta segunda-feira, 20, após uma viagem de trem de mais de oito horas de Kiev para a cidade fronteiriça de Przemyśl e um voo no Air Force One para a capital polonesa. O mandatário norte-americano inicia nesta terça sua agenda oficial na Polônia. Ele deverá se reunir com o presidente polonês, Andrzej Duda, e proferir um discurso no castelo real em Varsóvia. A Polônia, que compartilha uma fronteira de cerca de 530 quilômetros com a Ucrânia, tem sido caracterizada pelo firme apoio a Kiev desde o início da guerra e é o país que mais recebeu refugiados ucranianos: 1,5 milhão.

A Casa Branca ainda não tinha revelado como Biden entrou na Ucrânia e como planejava partir por razões de segurança. Contudo, com o presidente fora do território ucraniano, o único jornalista que o acompanhava, do “The Wall Street Journal”, pôde informar outros repórteres que Biden tinha viajado de trem tanto para Kiev como para a Polônia. Os preparativos para a viagem à Ucrânia foram conduzidos em grande segredo e a visita só foi divulgada depois de ter sido iniciada. Em Kiev, Biden se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e anunciou uma ajuda militar adicional de US$ 500 milhões ao país em gesto de solidariedade para assinalar o aniversário da invasão russa, em 24 de fevereiro.

*Com informações da EFE