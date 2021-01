Biden conversa com presidente do México sobre cooperação nas questões de imigração

Presidente dos EUA quer reverter políticas consideradas ‘draconianas’ impostas pelo governo de Donald Trump com o país vizinho

EFE/EPA/JIM LO SCALZO Joe Biden tenta reverter políticas de imigração do governo de Donald Trump



Neste sábado, 23, a Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou na última sexta-feira por telefone com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, para tratar as questões de migração regional. Segundo o comunicado, o democrata apresentou ao mandatário vizinho seu plano para reduzir a migração abordando suas causas profundas, aumentando a capacidade de reassentamento e buscando caminhos alternativos para a legalização dessa população. A ideia de Joe Biden é melhorar os trâmites da fronteira para julgar pedidos de asilo e reverter políticas consideradas “draconianas” impostas pelo governo de Donald Trump.

“Os dois líderes concordaram em trabalhar em estreita colaboração para conter o fluxo de migração irregular para o México e os Estados Unidos, bem como para promover o desenvolvimento no Triângulo Norte da América Central”, diz a nota divulgada pela Casa Branca. A conversa entre Biden e Obrador também considerou uma coordenação mútua para combater a pandemia de Covid-19.