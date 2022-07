Biden critica atitude de Trump em invasão ao Capitólio: ‘Faltou coragem’

Presidente disse que Trump assistiu à invasão ‘enquanto sentava confortavelmente na sala de jantar’; cinco pessoas morreram e 140 agentes ficaram feridos

EFE/EPA/BANDAR ALJALOUD Joe Biden discursou durante Conferência da Organização Nacional de Diretores Negros das Forças da Ordem



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou nesta segunda-feira, 25, a atitude do antecessor, Donald Trump, durante a invasão ao Capitólio ocorrida no dia 6 de janeiro de 2021, e disse que “faltou coragem” para o ex-mandatário frear os manifestantes. “Os policiais foram heróis nesse dia. Faltou a Donald Trump a coragem de agir. As mulheres e os homens corajosos de azul de toda esta nação nunca devem se esquecer isso. Não se pode ser pró-insurreição e pró-polícia. Não se pode ser pró-insurreição e pró-democracia”, analisou. No discurso virtual para a Conferência da Organização Nacional de Diretores Negros das Forças da Ordem, o líder democrata ressaltou como Trump assistiu à invasão durante três horas “enquanto se sentava confortavelmente na sala de jantar privada ao lado do Salão Oval”. Entretanto, segundo Biden, as forças da ordem “derramaram sangue no meio de uma carnificina de uma multidão louca que acreditava nas mentiras” do republicano, que se recusou a aceitar a derrota nas eleições presidenciais. Em 6 de janeiro, cerca de 10 mil pessoas andaram rumo ao Capitólio e cerca de 800 invadiram o edifício.

Cinco pessoas foram mortas e cerca de 140 agentes ficaram feridos. A Casa Branca também criticou nesta segunda-feira a passividade de Trump naquele dia. “Ele tinha uma decisão a tomar, a de se manter com as forças da lei ou com a turba, e as suas ações falam por si”, declarou a porta-voz Karine Jean-Pierre, criticando o então presidente por se limitar apenas a observar o que estava acontecendo. O comitê de investigação da invasão de 6 de janeiro, que ocorreu enquanto a vitória de Biden estava sendo formalmente certificada no Capitólio, completou na semana passada a primeira rodada de interrogatórios públicos, que começou há um mês e continuará em setembro. Nessa última audiência, na quinta-feira passada, ficou provado que Trump decidiu não parar imediatamente o ataque porque lhe convinha e, em vez disso, passou a tarde assistindo ao ataque pela televisão, até que três horas depois atendeu aos apelos do seu círculo interno e emitiu uma mensagem para que os invasores voltassem para casa.

*Com informações da EFE