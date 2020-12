Biden deve nomear latino-americano para chefiar Secretaria de Saúde

Filho de imigrantes mexicanos, Xavier Becerra terá um papel fundamental no combate à pandemia de coronavírus nos Estados Unidos

EFE/JIM LO SCALZO Becerra é conhecidamente defensor do "ObamaCare", programa de saúde que foi criticado e reformulado durante o governo Trump



Joe Biden deve nomear Xavier Becerra como secretário de Saúde e Recursos Humanos dos Estados Unidos. Apesar de ter nascido na Califórnia, estado onde atua como procurador-geral, Becerra é filho de imigrantes mexicanos e pode se tornar o segundo latino-americano a integrar o governo do democrata. No mês passado, o presidente eleito já tinha anunciado que o cubano Alejandro Mayorkas teria um cargo no Departamento de Segurança Interna. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 7, pela emissora de televisão NBC e pelo jornal The New York Times.

Formado em Direito pela Universidade de Stanford, Becerra é conhecidamente defensor do Afordable Care Act, lei federal sancionada pelo ex-presidente Barack Obama que tornou o sistema de saúde norte-americano mais acessível. Caso seja confirmado para o cargo na Secretaria de Saúde e Recursos Humanos, ele terá um papel fundamental na condução do combate à pandemia de coronavírus no país, que Joe Biden afirma ser uma de suas prioridades quando assumir a presidência em janeiro de 2021.

*Com informações de agências internacionais