Joe Biden divulga imposto de renda e cobra que Trump faça o mesmo

EFE/EPA/BIDEN CAMPAIGN / ADAM SCHULTZ Biden e sua companheira de chapa, Kamala Harris



As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão pegando fogo. Candidato pelo Partido Democrata, Joe Biden, e sua companheira de chapa, Kamala Harris, divulgaram nesta terça-feira, 29, suas declarações de imposto de renda referentes ao ano de 2019 e pediram para que Donald Trump, adversário do Partido Republicano, faça o mesmo. A jogada estratégica de Biden e Harris acontece dois dias depois do jornal “The New York Times”, um dos mais tradicionais no país norte-americano, revelar que o atual líder estadunidense pagou apenas 750 dólares em impostos entre 2016 e 2017. O mandatário chegou a classificar a matéria como “fake news”, mas mudou de versão e falou que contribuiu com a receita pagando “milhões de dólares”, sem especificar a quantia exata.

De acordo com o dados disponibilizado, Biden mostrou que ele e sua esposa, Jill, pagaram mais de 346 mil dólares em impostos federais e outros pagamentos referentes a 2019, em cima de uma renda de quase 985 mil dólares, antes de buscarem um reembolso de 47 mil dólares que eles afirmaram ter pago a mais para o governo. Logo após Biden divulgar essas informações, a vice-gerente de campanha do democrata cobrou Trump. “Este é um nível histórico de transparência que visa a dar ao povo americano novamente a fé de que seus líderes cuidarão do povo e não de seus próprios lucros”, disse Kate Bedingfield. “Senhor presidente, divulgue sua declaração de imposto de renda ou então cale-se”, acrescentou ela.

Nesta terça-feira, Trump e Biden farão o primeiro debate das eleições presidenciais – a votação está marcada para acontecer no dia 3 de novembro de 2020. Até o momento, o democrata lidera as pesquisas de intenção de votos, mas possui uma margem pequena em relação ao atual mandatário.