Biden faz discurso e se emociona antes de embarcar para posse em Washington D.C.

O presidente eleito falou principalmente do estado de Delaware, onde viveu a maior parte da sua vida, e deixou uma mensagem de esperança: ‘sei que são tempos sombrios, mas sempre há luz’

Reprodução Twitter JoeBiden Após fazer o seu discurso em Delaware, Biden entrou no avião que o levará para Washington D.C.



Joe Biden fez o seu último discurso como presidente eleito dos Estados Unidos antes de embarcar para a cerimônia de posse em Washington D.C. O local escolhido para o evento desta terça-feira, 19, foi o quartel da Guarda Nacional de Delaware, que leva o nome do seu filho que morreu de câncer em 2015, Beau Biden. Durante a sua fala, o democrata destacou a importância da sua ida à capital norte-americana acontecer a partir do estado de Delaware, onde viveu a maior parte da sua vida. “O estado que deu a minha mãe e meu pai um lar e sustento quando eles mais precisavam. O estado que fez meu irmão, minha irmã e eu entendermos que podemos fazer tudo o que sonhamos, seja o que for”, disse. Emocionado, o presidente eleito acrescentou: “Sei que são tempos sombrios, mas sempre há luz”.

I’m in Delaware for one final event before I head to Washington for tomorrow’s inauguration. Tune in. https://t.co/YnEMiqhhDE — Joe Biden (@JoeBiden) January 19, 2021

Biden desejava realizar a viagem para Washington D.C. de trem, como costumava fazer durante os 36 anos em que trabalhou como senador. No entanto, a possibilidade foi descartada por medida de segurança e ele acabou embarcando de avião com a esposa Jill. Ainda nesta terça-feira, 19, ele e a vice-presidente eleita Kamala Harris participarão de uma homenagem às vítimas da Covid-19 no Memorial da Abraham Lincoln. O evento acontecerá às 17h30 do horário local (19h30 do horário de Brasília), quando 400 luzes serão acesas ao redor da piscina do monumento, uma para cada mil norte-americanos que perderam as suas vidas devido à doença.