Biden não desistirá da corrida eleitoral, diz Casa Branca

Informação vem após uma série de especulações que apareceram devido ao péssimo desempenho do democrata no primeiro debate presidencial

EFE/EPA/ALLISON DINNER Democratas estão receosos quanto a candidatura de Biden



O porta-voz da Casa Branca informou nesta quarta-feira (3) que o presidente Joe Biden não vai desistir da corrida eleitoral. “Absolutamente, absolutamente não”, respondeu a jornalistas a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, acrescentando que a mesma mensagem vem “diretamente da campanha também”. A informação vem após uma série de especulações que apareceram por causa do seu péssimo desempenho no primeiro debate presidencial, realizado com Donald Trump, na última semana, em que o democrata aparecer hesitante, confuso e difícil de ser compreendido, o que gerou controvérsias sobre sua capacidade dentro do Partido Democrata. Em uma tentativa de amenizou a situação dizendo “já não caminho com tanta facilidade, não falo com tanta fluidez, não debato tão bem quanto antes, mas sei o que sei. Sei como dizer a verdade”, disse o mandatário na Carolina do Norte um dia após o debate. “Dou a vocês a minha palavra. Não voltaria a me candidatar se não acreditasse, com todo o meu coração e toda a minha alma, que posso fazer esse trabalho. Porque, francamente, há muita coisa em jogo”, acrescentou o presidente, que pretende vencer as eleições nesse estado concorrido do sudeste americano.

“Sei distinguir o bem do mal. Sei como fazer esse trabalho. Sei como fazer as coisas. Assim como milhões de americanos, sei que, quando te derrubam, você volta a levantar”, acrescentou o democrata, candidato à reeleição. Donald Trump, seu principal adversário, também declarou publicamente que não acredita que Biden desistirá das eleições. Uma pesquisa do New York Times/Siena College divulgada nesta quarta mostra Biden seis pontos atrás de Trump. A pesquisa aponta Biden com 43% das intenções de voto entre os prováveis eleitores contra 49% de seu rival. “É a maior vantagem que Trump registrou em uma pesquisa do Times/Siena desde 2015”, informou o jornal. Entre os entrevistados, 74% dos eleitores expressaram preocupação com a idade do atual presidente. Durante o debate, Biden, de 81 anos, perdeu o raciocínio diversas vezes, exacerbando os temores sobre suas faculdades mentais.

*Com informações da AFP