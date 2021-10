Bill Clinton tem alta do hospital depois de cinco dias internado na Califórnia

Ex-presidente apresentou quadro de infecção urológica durante a semana e foi hospitalizado

Reprodução/Youtube Bill Clinton estava internado desde terça-feira em hospital da Califórnia



Neste domingo, 17, o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, recebeu alta do Centro Médico Irvine da Universidade da Califórnia depois de passar cinco dias internado tratando uma infecção. No sábado, seu porta-voz, Angel Ureña, disse em comunicado que Clinton ficaria mais uma noite internado para receber antibióticos intravenosos e que indicadores de saúde estavam “indo na direção certa”. Hillary Clinton, esposa do ex-presidente, esteve ao lado dele durante os dias de internação. Aos 75 anos, o político deu entrada no hospital na terça-feira com uma infecção urológica que se espalhou para a corrente sanguínea, porém Clinton não entrou em choque séptico, que é uma condição fatal. Bill Clinton foi o 42º presidente dos EUA entre exerceu dois mandatos entre 1993 e 2001.