Bolsas europeias e asiáticas sobem com otimismo sobre Trump e pacote contra Covid-19

A bolsa de Madri foi a que mais subiu hoje entre as cinco maiores do Velho Continente; o mesmo efeito foi visto na Ásia, com altas em Tóquio (1,23%), Hong Kong (1,32%) e Seul (1,29%).

EFE/EPA/JEON HEON-KYUN Bolsas europeias e asiáticas subiram nesta segunda-feira, 5



As principais bolsas de valores da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 5, influenciadas pelas perspectivas de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receba alta nas próximas horas após passar o fim de semana internado com Covid-19. Também teve peso no comportamento dos pregões a possibilidade de que congressistas dos partidos Democrata e Republicano dos EUA cheguem a um acordo sobre um novo pacote de estímulos para conter os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus no país.

A bolsa de Madri foi a que mais subiu hoje entre as cinco maiores bolsas europeias, seguida pelas de Frankfurt (1,1%), Milão (1,06%), Paris (0,97%) e Londres (0,69%). Mais cedo, o mesmo efeito foi visto no fechamento das bolsas da Ásia, com altas em Tóquio (1,23%), Hong Kong (1,32%) e Seul (1,29%).

De acordo com o analista Sergio Ávila, da consultora espanhola IG, investidores de vários países ficaram mais otimistas “depois que os médicos indicaram que o presidente Trump pode receber alta para retornar à Casa Branca e continuar o tratamento de lá”. Além disso, ele acrescentou que o clima de otimismo gira em torno de “notícias sobre o pacote de estímulo depois que a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, informou ontem sobre o progresso das negociações com a base governista”.

*Com informações da Agência EFE