Melania Trump diz que está se recuperando bem após contrair a Covid-19

Primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump disse nesta segunda-feira, 5, que está “bem” e continuará a se recuperar da Covid-19 na Casa Branca. Este é o quarto dia de quarentena da mulher de Donald Trump desde que ele e seu marido testaram positivo para o novo coronavírus. “Minha família é grata por todas as orações e apoio! Me sinto bem e continuarei descansando em casa”, escreveu a Melania no Twitter. “Obrigada à equipe médica e aos cuidadores de todos os lugares, e continuo a rezar por aqueles que estão doentes ou têm um membro da família afetado pelo vírus”, acrescentou.

A primeira-dama permaneceu na Casa Branca enquanto o presidente ficou internado neste fim de semana no hospital militar Walter Reed. Na última sexta-feira, Donald Trump disse que tinha apenas “sintomas leves” da doença, mas acabou sendo internado e segue sob supervisão médica desde então. Ainda assim, o mandatário republicano segue ativo nas redes sociais, fazendo propagando política e pedindo votos para as eleições marcadas para o dia 3 de novembro.

My family is grateful for all of the prayers & support! I am feeling good & will continue to rest at home. Thank you to medical staff & caretakers everywhere, & my continued prayers for those who are ill or have a family member impacted by the virus.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 5, 2020