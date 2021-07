Bolsonaro cumprimenta Castillo por eleição à Presidência do Peru

Pedro Castillo Terrones foi declarado presidente do país nesta segunda-feira, 19, mais de um mês após o início da votação

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 26/05/2021 Presidente cumprimentou Castillo pelas redes sociais



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cumprimentou Pedro Castillo por ter vencido a eleição à Presidência do Peru. A mensagem foi publicada no perfil da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) no Twitter nesta terça-feira, 20. “Cumprimento o senhor Pedro Castillo Terrones por sua eleição à presidência do Peru. Reafirmo a disposição do governo brasileiro em trabalhar com as autoridades peruanas para reforçar os laços de amizade e cooperação entre nossas nações. Felicidades ao povo peruano!”, disse. Castillo foi declarado presidente do Peru nesta segunda-feira, 19, mais de um mês após a eleição. Ele deve tomar posse no dia 28 de julho. No mês passado, quando o resultado da corrida presidencial no país ainda não havia sido divulgado, Bolsonaro lamentou a provável vitória de Castillo. “Perdemos agora o Peru. Pelo que tudo indica, falta 1% de apuração lá, só um milagre pra reverter, vai reassumir lá um cara do Foro de São Paulo”, afirmou.