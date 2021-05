Boris Johnson e Carrie Symonds se casam em cerimônia secreta em Londres

Cerimônia restrita a 30 pessoas aconteceu neste sábado, 29, na catedral de Westminster e contou com a presença e familiares e amigos do casal

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Boris Johnson e Carrie Symonds são pais do pequeno Wildred, de um ano



O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se casou neste sábado, 29, na catedral católica de Westminster, em Londres. Em cerimônia secreta e restrita a cerca de 30 pessoas, o político de 56 anos oficializou a união com Carrie Symonds, de 33 anos. A informação foi confirmada pelo governo britânico neste domingo. De acordo com o jornal britânico “The Sun”, o evento contou com a presença de familiares e amigos próximos do casal, sendo o terceiro casamento do primeiro-ministro, anteriormente casado com Allegra Mostyn-Owen e Marina Wheeler. Boris Johnson e Carrie Symonds são pais do pequeno Wildred, de um ano. As primeiras fotos do evento compartilhadas nas redes sociais mostram o primeiro-ministro usando um terno azul escuro, enquanto a noiva usa um vestido branco e flores nos cabelos.