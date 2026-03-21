Brasileira morre afogada no México durante viagem com amigos

Gabriela Cardozo foi arrastada por uma corrente de retorno na praia de Rosedal

Reprodução/Redessociais Brasileira Gabriela Cardozo morreu afogada no México quando viajava com amigos



Uma turista brasileira, identificada como Gabriela Cardozo, morreu afogada na praia Rosedal, no México, na última quinta-feira (19). Segundo o portal mexicano “El Imparcial”, a jovem, de 31 anos, teria entrado na água e pouco tempo depois, nõa conseguiu retorna. Os salva-vidas chegaram a resgatá-la, porém, ela já não apresentava mais sinais de vida.

O site “Meganotícias” disse que Gabriela teria sido arrastada por uma corrente de retorno. Segundo a TV Globo, a brasileira, que estudava na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, tinha viajado para o México com um grupo de amigos durante o Spring Break, recesso estudantil de primavera dos alunos norte-americanos.

No dia 15 de março, o governo de Oxaca tinha emitido uma lerta para condições perigosas do mar, onde recomendava que a população evitasse o mar por causa do ‘mar fondo’, um fenômeno que deixa as águas agitadas, com ondas fortes e altas.