Brasileira morre afogada no México durante viagem com amigos
Gabriela Cardozo foi arrastada por uma corrente de retorno na praia de Rosedal
Uma turista brasileira, identificada como Gabriela Cardozo, morreu afogada na praia Rosedal, no México, na última quinta-feira (19). Segundo o portal mexicano “El Imparcial”, a jovem, de 31 anos, teria entrado na água e pouco tempo depois, nõa conseguiu retorna. Os salva-vidas chegaram a resgatá-la, porém, ela já não apresentava mais sinais de vida.
O site “Meganotícias” disse que Gabriela teria sido arrastada por uma corrente de retorno. Segundo a TV Globo, a brasileira, que estudava na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, tinha viajado para o México com um grupo de amigos durante o Spring Break, recesso estudantil de primavera dos alunos norte-americanos.
No dia 15 de março, o governo de Oxaca tinha emitido uma lerta para condições perigosas do mar, onde recomendava que a população evitasse o mar por causa do ‘mar fondo’, um fenômeno que deixa as águas agitadas, com ondas fortes e altas.
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