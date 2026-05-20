Brasileiro alcança cume do Monte Everest: ‘Sempre pensei nesse momento’

O montanhista Gustavo Cordoni celebrou a conquista nas redes sociais, mas destacou que a expedição ainda não terminou, já que agora começa uma das partes mais importantes, a descida

Reprodução / Redes sociais O cume do Monte Everest é o ponto mais alto da Terra, situado na cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o Tibete.



O montanhista brasileiro Gustavo Cordoni alcançou nesta terça-feira (20) o cume do Monte Everest, após mais de um mês de escalada.

Enfrentando temperaturas próximas de -23°C e, com o topo da montanha podendo chegar aos -40°C, o plano de escalada de Gustavo envolve a escalada do Everest (8.848m) e do Lhotse (8.516m) em um intervalo inferior a 24 horas.

O cume do Monte Everest é o ponto mais alto da Terra, situado na cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o Tibete.

Nas redes sociais, Cordoni comemorou a conquista. “Sempre pensei nesse momento. Imaginei o frio, o vento, o silêncio, o corpo no limite e a emoção de chegar ao ponto mais alto do mundo. Mas nenhuma imaginação chega perto do que é viver isso de verdade”, escreveu.

O montanhista também ressaltou que a expedição ainda não terminou. “Agora começa uma das partes mais importantes: a descida. Aqui, chegar ao cume é uma conquista enorme, mas voltar em segurança é a prioridade absoluta”, afirmou.

Segundo ele, se as condições climáticas permanecerem favoráveis, a próxima meta será a tentativa de cume do Lhotse.