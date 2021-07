Cidade dos EUA pede que moradores parem de jogar animais em lago após achar ‘peixe dourado gigante’

A prefeitura da cidade norte-americana de Burnsville, no Minnesota, emitiu um alerta oficial na última sexta-feira, 9, pedindo a ajuda de moradores para evitar a superpopulação de animais “estrangeiros” em lagos da região. Agentes ambientais locais acreditam que peixinhos dourados, comprados como animais de estimação, tenham sido soltos na área por seus antigos donos, o que ameaça a biodiversidade local, já que os animais não são naturais dos Estados Unidos. “Por favor, não soltem seus peixes dourados de estimação em lagos. Eles crescem mais do que vocês imaginam e causam piora na qualidade da água”, afirmou a prefeitura em uma publicação no Twitter. Nas imagens, é possível ver os “animais gigantes” resgatados. Alguns deles medem mais de dois palmos.

Please don’t release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2

— City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9, 2021