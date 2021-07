Onda de calor cozinha moluscos vivos em praia do Canadá

Pesquisadores da Universidade de British Columbia estimam que pelo menos 1 bilhão de criaturas marinhas morreram com o calor extremo

University of British Columbia Mariscos foram 'cozidos vivos' na costa do Canadá



A onda de calor no Canadá literalmente cozinhou vivos os moluscos, mariscos e outros mexilhões em uma praia em Vancouver, na Colúmbia Britânica. Pesquisadores da Universidade de British Columbia estimam que pelo menos 1 bilhão de criaturas marinhas morreram com o calor extremo. Os animais apodreceram e deixaram um cheiro desagradável na costa. Os biólogos da universidade usaram câmeras infravermelhas para medir a temperatura da água no local, que chegou a 122 graus. No fim de junho, o Canadá chegou a registrar picos de até 50ºC, deixando mais de 500 mortos. Neste domingo, 11, uma nova onda de calor chegou ao país. O governo fechou estradas e limitou o tráfego rodoviário para controlar incêndios florestais.