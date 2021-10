Com drones, empresa tenta salvar cachorros ilhados por erupção nas Canárias

Grupo Aerocamaras encontrou animais ao fazer imagens aéreas do Cumbre Vieja e tem os alimentado com ajuda dos equipamentos há semanas

Cabido de La Palma/Reprodução de vídeo Animais foram descobertos por imagens aéreas de drones e podem ser resgatados ainda nesta terça-feira



O governo das Ilhas Canárias deu permissão nesta terça-feira, 19, para que a empresa de drones Aerocamaras tentasse usar equipamentos para salvar três cachorros de estimação que estão há semanas ilhados em um jardim de La Palma, onde a erupção do vulcão Cumbre Vieja ocorre há um mês. Os animais foram descobertos enquanto a companhia fazia imagens aéreas do local e desde então eles estão sendo alimentados com ajuda dos próprios drones, já que helicópteros não podem sobrevoar a área por causa dos gases tóxicos emitidos pela erupção. Uma campanha foi feita pela Aerocamaras nas redes sociais para que as autoridades locais permitissem a operação de resgate e a autorização foi comemorada. “Acabamos de receber um e-mail autorizando o resgate. Estamos contentes e nervosos e vamos tentar tranquilizar-mos e sermos profissionais”, afirmou em vídeo o CEO da marca, Jaime Pereira. A empresa calcula que eles terão quatro minutos para “enroscar” os animais na rede e outros quatro minutos para retirá-los do local com segurança e deixá-los a uma distância de cerca de 450 metros da lava. Ao longo da tarde desta terça, uma série de testes era realizada para que o resgate fosse feito com sucesso.