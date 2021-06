Cachorro persegue ambulância que levava tutora para hospital na Turquia; assista

Cão da raça golden retriever acompanhou veículo durante transporte da moça; caso aconteceu no último dia 9 na cidade de Istambul

Reprodução/ Instagram @tedthestoner Cachorro foi impedido de entrar no veículo por médicos



Um cachorro viralizou na internet ao ser flagrado perseguindo uma ambulância que estava levando sua tutora para um hospital. O caso aconteceu na cidade de Istambul, na Turquia, no último dia 9. As informações foram divulgadas pelo jornal New York Post. O cão da raça golden retriever acompanhou o atendimento da moça antes dela ser levada para a ambulância, tentando entrar no veículo e sendo barrado pelos médicos. No vídeo, é possível ver o animal seguindo a ambulância pelas ruas da cidade. Ao chegar na unidade de saúde, o cachorro ficou parado na porta de entrada enquanto a dona é levada para o atendimento. Confira: