Do adolescente mais alto ao cachorro com maiores orelhas; veja recordes do Guinness 2022

Alguns dos principais feitos registrados no mundo foram divulgados pelo livro nesta quinta-feira, 16

O Guinness World Records, publicação que anualmente compila recordes e curiosidades mundiais, divulgou nesta quinta-feira, 16, alguns dos novos membros do livro. O canadense Olivier Rioux, de 15 anos, ficou com o recorde de adolescente mais alto do mundo. Ele mede 2m26cm e joga basquete desde os cinco anos, sempre levantando suspeitas de times adversários sobre a real idade dele. De acordo com a publicação, ao longo de toda a adolescência ele buscou informações no livro dos recordes sobre os menores de idade mais altos do mundo e nunca encontrou alguém que batesse a altura dele. Por isso tentou se inscrever para o reconhecimento e foi aceito na edição de 2022. Toda a família dele tem grande estatura e a casa inteira de Olivier foi adaptada para receber pessoas mais altas, com teto e mesas acima da média.

O título de gêmeas mais baixas do mundo, por outro lado, foi para as irmãs Katharina e Elisabeth Lindinger, de 27 anos, que têm uma média de 128 centímetros de altura. Elas decidiram se inscrever no livro dos recordes para dar espaço à inclusão social na publicação. “Queremos que todos reconheçam que aquela que pode ser apontada como, supostamente, nossa maior ‘fraqueza’ pode ser transformada em uma marca registrada. É uma questão do qeu está na sua cabeça”, afirmaram. O livro também traz o fisiculturista com menor estatura, o indiano Pratik Mohite, de 25 anos, que mede 102 centímetros; a pessoa mais rápida do mundo a fazer uma caminhada de 20 metros com as mãos, Zion Clark, norte-americano que fez o percurso em 4,78 segundos e a pessoa que fez o maior número de pulos sobre o próprio cabelo em 30 segundos, Laetitia Ky, da Costa do Marfim.

No mundo animal, o cachorro com as orelhas mais longas do mundo é Lou, de 3 anos, que mora nos Estados Unidos. Ele tem 34 centímetros em cada uma das orelhas, mas não precisa de qualquer cuidado especial para lidar com elas. Populares no Instagram, a dupla Sashimi e Lollipop (um gato e um cachorro) fizeram a corrida mais rápida por um gato e um cachorro em uma scooter de brinquedo. O duo é canadense e completou o percurso de cinco metros em 4,37 segundos. Em um time “híbrido”, a dupla Jellybean e Melissa Milett fez um recorde duplo sendo o time formado por um cachorro e um humano a fazer o maior número de passes com bola de basquete em 30 segundos.