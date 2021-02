Cães de rua são resgatados após ficarem com os pelos azuis na Rússia; entenda

Aparição dos animais foi registrada em redes sociais locais e grupo de voluntários traçou plano de resgate para pelo menos sete cachorros; dois deles foram adotados

REUTERS/Anastasia Makarycheva Cachorros foram encontrados com pelos azuis a Rússia



A aparição de cachorros com pelos azuis na cidade de Dzerzhinsk, na Rússia, atiçou a curiosidade de moradores e levantou um questionamento sobre a exposição da região aos materiais químicos de uma fábrica abandonada no ano de 2015. Os animais, que foram registrados pela primeira vez em publicações da VK, uma rede social do país, viviam nas instalações abandonadas da fábrica de polímeros de propriedade da petroquímica Orgsteklo. O local, desativado há mais de cinco anos, deixou de fabricar acrílico, mas continuou a abrigar produtos como ácido cianídrico. Um vazamento de materiais químicos registrado há alguns anos pode ter contribuído na exposição dos cachorros aos materiais.

“Os cachorros de rua estão circulando na área. Talvez eles tenham encontrado algum resíduo químico, como sulfato de cobre, e rolado sobre ele. Há alguns anos eu ouvi falar que alguns animais estavam pintados com colorações não naturais. Eu não consigo lidar com os custos de capturar animais de rua e fazer a castração deles”, afirmou o gerente de falência da fábrica, Andrey Mislivets, em entrevista ao jornal local Ria Novosti. Após a repercussão do caso nas redes sociais, as autoridades da cidade negociaram a entrada de funcionários no terreno abandonado para captura dos animais. Sete deles foram resgatados, enviados para um abrigo local, passaram por uma bateria de exames e estão em bom estado de saúde. Até o momento, dois deles foram adotados.