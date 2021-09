Califórnia tem dia de ‘recall’ para decidir se governador continua no poder

Campanha contra Gavin Newson ganhou fôlego com ações de isolamento social obrigatórias para o estado ao longo da pandemia da Covid-19

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Governador da Califórnia pode ser deposto do cargo se perder eleições de recall



Eleitores da Califórnia decidem nesta terça-feira, 14, se o governador do estado, o democrata Gavin Newson, eleito em 2018, continuará no poder ou dará lugar a outro representante até o fim do mandato dele, previsto para 2022. Ao longo do último mês, eleitores registrados no país receberam cédulas pelos correios. Nelas, eles preenchem se concordam ou não com a deposição do governador e, caso concordem, quem eles querem eleger para terminar de cumprir o mandato de Newsom. O republicano Larry Elder, conservador, apoiador de Donald Trump e um dos que afirma que as eleições de 2020 no país foram fraudadas, é o maior cotado para assumir o cargo se o democrata deixar o poder.

A eleição para decidir sobre o “recall” de Gavin Newson foi autorizada após 1,5 milhão de assinaturas serem levantadas no país. Ele venceu nas urnas em 2018 com mais de 60% dos votos no estado de 40 milhões de habitantes. A primeira petição em busca de assinaturas para o recall do governador começou em fevereiro de 2020, mas o movimento contra o democrata ganhou força durante a pandemia da Covid-19, momento no qual muitos republicanos se posicionaram contra as medidas de segurança adotadas por ele para conter a doença. Um juiz local chegou a dar quatro meses de adiamento do prazo final para recolher assinaturas por causa da pandemia. Os resultados parciais devem ser divulgados a partir das 20h no horário local (00h no horário de Brasília).