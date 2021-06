Câmeras de segurança mostram momento em que prédio desaba na Flórida; veja vídeo

Câmeras de segurança de um edifício na praia de Surfside, no condado de Miami-Dade, na Flórida, flagraram nesta quinta-feira, 24, o momento exato do desabamento parcial de um prédio residencial de 12 andares na beira mar da cidade. Segundo o departamento de Polícia de Miami Beach, o prédio fica na Avenida Collins 8777, 35 pessoas foram resgatadas dos escombros e pelo menos uma morreu. Uma mulher precisou ter a perna amputada para ser retirada do local e socorrida. O governador da Flórida, Ron Desantis, lamentou o ocorrido, classificado por ele como uma “situação realmente trágica”. O prefeito de Surfside, Charles Burkett, descreveu a situação como inexplicável e disse que “isso não acontece em países de primeiro mundo”.O motivo da queda do prédio ainda não foi elucidado pela polícia, mas, de acordo com o jornal Miami Herald, o edifício passava por um processo de “recertificação” por ter completado 40 anos de construção e estava com obras de reforma no teto. Veja, abaixo, vídeo do momento do ocorrido:

JUST IN: 7News has obtained surveillance video of the moment the Champlain Towers South Condo collapsed in Surfside early this morning.

According to a fire official, 35 people were pulled from the collapsed building. Search and rescue efforts ongoing. https://t.co/Ac7KgnJOSO pic.twitter.com/oeczbumRG9

— WSVN 7 News (@wsvn) June 24, 2021