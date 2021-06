Prédio residencial de 12 andares desaba parcialmente em Miami

Um prédio residencial de 12 andares ao norte de Miami Beach, na Flórida, desabou parcialmente na manhã desta quinta-feira, 24. Toda a parte traseira do edifício desabou. Mais de 80 unidades de busca e resgate estão no local, disse o Corpo de Bombeiros (Miami-Dade Fire Rescue). Segundo o Departamento de Polícia de Miami Beach, o prédio está localizado na Avenida Collins 8777, na cidade de Surfside, no condado de Miami-Dade. Por causa dos escombros na rua, os policiais estão recomendando desvios de rota aos motoristas. O prefeito de Surfside, Charles W. Burkett, confirmou o resgate de 10 vítimas, que foram retiradas dos escombros e levadas para hospitais próximos, incluindo o Jackson Memorial Hospital. Pelo menos uma pessoa morreu. A quantidade média de desaparecidos não foi informada, porque, até o momento, as autoridades não sabem a quantidade total de moradores do edifício. Apesar da causa do acidente não ter sido revelada oficialmente pelas autoridades, o prefeito acredita que o prédio tenha desabado em virtude de uma obra que acontecia no topo do edifício. Prédios ao redor do acidente foram evacuados por questão de segurança. Os moradores e os sobreviventes que não tiverem familiares e amigos serão levados para abrigos oferecidos pelo governo municipal. O Corpo de Bombeiros também instalou um centro de reunificação familiar perto do imóvel para quem procura parentes desaparecidos.

*Com informações do repórter Eliseu Caetano