Candidato à presidência da Colômbia cancela agenda após suspeita de atentado

Gustavo Petro, candidato da esquerda, lidera as pesquisas eleitorais no país; equipe de segurança diz que gangue planejava assassiná-lo

REUTERS/Nathalia Angarita Gustavo Petro lidera as pesquisas presidenciais na Colômbia



Gustavo Petro, candidato da esquerda e favorito nas eleições presidenciais da Colômbia, cancelou nesta segunda-feira, 2, sua agenda na região cafeeira do país após a suspeita de um atentado contra ele. O político, ex-prefeito de Bogotá, viajaria para a cidade de Manizales na terça-feira, 3. A equipe de segurança dele, no entanto, afirma ter recebido informações de que uma gangue criminosa estaria planejando assassiná-lo. “De acordo com o trabalho realizado pela equipe de segurança, que recebeu informações em primeira mão de fontes da região, o grupo criminoso La Cordillera planejava atentar contra a vida do candidato presidencial Gustavo Petro”, disse o comunicado da assessoria de Petro.

A organização, que opera principalmente na região cafeeira, foi responsabilizada pela polícia pela morte de um organizador de atos antigovernamentais que varreram o país há um ano. Petro liderou uma pesquisa de opinião na semana passada com 43,6% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto seu rival mais próximo, o candidato de centro-direita Federico Gutiérrez, registrou 26,7%. A eleição acontece no próximo dia 29.

*Com informações da Reuters