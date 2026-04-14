Israel e Líbano concordam com negociações diretas, afirmam EUA

Representantes libaneses e israelenses em Washington para as primeiras conversas diretas entre os dois países em mais de 30 anos

ABBAS FAKIH / AFP Equipes de resgate se reúnem no local de um ataque aéreo israelense que atingiu um bairro na vila de Kfar Roummane, no sul do Líbano



Os Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira (14) que Israel e Líbano concordam com negociações diretas após reunião em Washington. Data e local foram mutuamente acordados após uma reunião trilateral organizada pelos Estados Unidos, informou o Departamento de Estado dos EUA em um comunicado.

Nesta terça, representantes libaneses e israelenses em Washington para as primeiras conversas diretas entre os dois países em mais de 30 anos. O encontro ocorre em meio à guerra no Oriente Médio, mas a forte oposição do Hezbollah deixa poucas perspectivas de um acordo para interromper os combates.

Os EUA pressionam por um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, temendo que o conflito afete as negociações paralisadas com o Irã desde o fracasso da reunião no Paquistão no fim de semana. No dia 9 de abril, o presidente do Parlamento do Irã afirmou que o Líbano é parte central do cessar-fogo de duas semanas firmado com os Estados Unidos, alertando que violações terão consequências severas, após intensos ataques de Israel no país.

“O Líbano e todo o Eixo da Resistência, como aliados do Irã, formam uma parte inseparável do cessar-fogo”, disse Mohammad Bagher Ghalibaf em publicação na rede X. “Violações do cessar-fogo terão custos explícitos e respostas FORTES”, acrescentou. Israel, entretanto, havia rejeitado incluir o Líbano nas negociações.

*Reuters