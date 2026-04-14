Israel e Líbano concordam com negociações diretas, afirmam EUA
Representantes libaneses e israelenses em Washington para as primeiras conversas diretas entre os dois países em mais de 30 anos
Os Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira (14) que Israel e Líbano concordam com negociações diretas após reunião em Washington. Data e local foram mutuamente acordados após uma reunião trilateral organizada pelos Estados Unidos, informou o Departamento de Estado dos EUA em um comunicado.
Nesta terça, representantes libaneses e israelenses em Washington para as primeiras conversas diretas entre os dois países em mais de 30 anos. O encontro ocorre em meio à guerra no Oriente Médio, mas a forte oposição do Hezbollah deixa poucas perspectivas de um acordo para interromper os combates.
Os EUA pressionam por um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, temendo que o conflito afete as negociações paralisadas com o Irã desde o fracasso da reunião no Paquistão no fim de semana. No dia 9 de abril, o presidente do Parlamento do Irã afirmou que o Líbano é parte central do cessar-fogo de duas semanas firmado com os Estados Unidos, alertando que violações terão consequências severas, após intensos ataques de Israel no país.
“O Líbano e todo o Eixo da Resistência, como aliados do Irã, formam uma parte inseparável do cessar-fogo”, disse Mohammad Bagher Ghalibaf em publicação na rede X. “Violações do cessar-fogo terão custos explícitos e respostas FORTES”, acrescentou. Israel, entretanto, havia rejeitado incluir o Líbano nas negociações.
*Reuters
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