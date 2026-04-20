Candidato pró-Rússia vence eleições legislativas na Bulgária

Ex-presidente Rumen Radev conquista maioria absoluta e promete pôr fim a cinco anos de instabilidade política e corrupção no país mais pobre da UE

DIMITAR KYOSEMARLIEV / AFP Líder da coligação 'Bulgária Progressista' e ex-presidente Rumen Radev fala à imprensa na sede do seu partido após o encerramento das eleições parlamentares da Bulgária



O ex-presidente Rumen Radev, um eurocético favorável à retomada do diálogo com a Rússia, conquistou a maioria absoluta nas eleições legislativas na Bulgária com a promessa de acabar com a corrupção e a instabilidade política no país mais pobre da União Europeia (UE).

Moscou recebeu com satisfação a vitória eleitoral de Radev.

“Certamente, as palavras de Radev (…) assim como as de outros dirigentes europeus sobre a vontade de resolver os problemas por meio do diálogo nos agradam”, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, felicitou Radev e disse que espera, “com interesse, trabalhar em conjunto pela prosperidade e segurança da Bulgária e da Europa”. A Bulgária “desempenha um papel importante na resolução dos nossos desafios comuns”, afirmou.

O partido de Radev, “Bulgária Progressista”, recebeu 44,7% dos votos nas eleições de domingo (19), segundo os resultados oficiais após a apuração de 91,7% das urnas. Com este percentual, a legenda deve conquistar quase 130 das 240 cadeiras no Parlamento.

O resultado oferece ao pequeno país dos Bálcãs a possibilidade de formar um Executivo estável, após oito eleições em cinco anos e governos de coalizão frágeis.

Radev, presidente entre 2017 e 2026, superou os conservadores (GERB) do ex-primeiro-ministro Boiko Borisov e os liberais do PP-DB, que receberam, respectivamente, 13,4% e 13,2% dos votos.

“Superamos a apatia”, disse Radev aos seus apoiadores no domingo. “É uma vitória da esperança sobre a desconfiança, uma vitória da liberdade sobre o medo”.

O futuro chefe de Governo afirmou que o país “fará esforços para seguir em seu caminho europeu”, mas que é necessário “espírito crítico e pragmatismo”.

Antes das eleições, Radev declarou que é contrário ao envio de armas à Ucrânia, que está em guerra contra a Rússia desde que Moscou invadiu seu território, porque não vê que interesse “seu país, pobre, pode ter em pagar”. Mas ele descarta utilizar o direito de veto para bloquear as decisões da UE.

O cientista político Teodor Slavev explicou à AFP que Radev conquistou “o eleitorado do partido pró-Kremlin Renascimento graças às suas posições abertas em relação aos russos e contrárias às elites”.

Segundo as pesquisas, uma parte dos eleitores pró-Ocidente também votou nele.

Em 2021, as grandes manifestações contra a corrupção provocaram a queda de Borisov, que estava há quase 10 anos no cargo de primeiro-ministro. Desde então, o país foi governado por uma sucessão de coalizões frágeis.

Radev, ex-general da Força Aérea, promete acabar com a crise política.

A Bulgária tem “uma oportunidade histórica de romper de uma vez por todas com o modelo oligárquico”, afirmou Radev no domingo.

*Com informações da AFP