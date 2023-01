Carro bate no Portão de Brandemburgo na Alemanha e deixa um morto

Causas do acidente ainda não foram identificadas e danos à estrutura ainda não foram avaliados

Reuters/Paul Zinken/dpa Portão de Brandemburgo, em Berlim, Alemanha



Um carro colidiu com um dos pilares do Portão de Brandemburgo, em Berlim, capital alemã, na noite do último domingo, 15. Os motivos do acidente ainda não foram explicados e as causas do acidente serão investigadas. Uma pessoa que estava no veículo morreu. Parte de uma das colunas da estrutura histórica, que é uma antiga porta da cidade, reconstruída no final do século XVIII como um arco do triunfo neoclássico, e hoje um dos marcos mais conhecidos da Alemanha, ficou danificado, com marcas de cinzas. Ainda não há informações sobre a situação da estrutura. Após o acidente, apenas alguns transeuntes estão no local nesta manhã de segunda-feira, 16.

*Com informações da Reuters