Carro-bomba explode em instalação militar na Colômbia; veja vídeos

Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques; explosão foi ouvida em bairros vizinhos, de acordo com relatos divulgados nas redes sociais

Reprodução/ Twitter @lilianaf523 Explosão aconteceu nesta terça-feira, 15



Ao menos um carro-bomba explodiu nesta terça-feira no quartel da 30ª Brigada do Exército da Colômbia, na cidade de Cúcuta, capital do departamento de Norte de Santander e perto da fronteira com a Venezuela. O presidente colombiano, Iván Duque, disse ter dado instruções ao ministro da Defesa, Diego Molano, para que viajasse imediatamente a Cúcuta “devido à explosão de um veículo dentro da 30ª Brigada do Exército”. Várias ambulâncias chegaram ao local, e segundo o jornal local El Tiempo, 36 pessoas se feriram. A imprensa local chegou a noticiar que não um, mas dois carros-bomba explodiram dentro da unidade militar, o que não está confirmado. Nenhuma organização reivindicou a autoria do atentado. Duque também utilizou as redes sociais para informar que está indo para Cúcuta se encontrar com representantes da Força Pública e supervisionar a situação.

#AEstaHora viajamos a Cúcuta, donde nos reuniremos con la cúpula de la #FuerzaPública y las autoridades de la ciudad y el departamento, para supervisar de manera directa la situación generada en la Trigésima Brigada del @COL_EJERCITO. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 16, 2021

A explosão foi ouvida em bairros vizinhos, de acordo com relatos divulgados em redes sociais. Alguns militares disseram que ela atingiu especialmente a parte de oficinas do quartel, que estavam vazias. O Corpo de Bombeiros de Cúcuta, agentes do Corpo Técnico de Investigação do Ministério Público e a Polícia Metropolitana foram acionados. Autoridades locais fecharam a rua do quartel, e vários helicópteros sobrevoam a região. Em 17 de janeiro de 2019, a guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) detonou um carro-bomba na Escola de Cadetes da Polícia General Santander, em Bogotá, o que causou a morte de 22 cadetes e deixou outras 67 pessoas feridas.

Veja vídeos:

Exploto carro-bomba en instalación militar en Cúcuta Colombia. https://t.co/tIGkXh8iwB — Julio A. Magdaleno G. (@juliomagdaleno) June 15, 2021

Buscando heridos y muertos después que estalló un carro bomba en cuartel militar en Cúcuta Colombia pic.twitter.com/IBoYUVW43S — Orlando Fernandez Medina (@orfanfayana) June 16, 2021

#Atención I Hace unos minutos fue reportada la explosión de un carro bomba en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional, en Cúcuta, Norte de Santander. pic.twitter.com/HE45v3szcP — José Jaime Uscátegui (@jjUscategui) June 15, 2021

*Com informações da EFE