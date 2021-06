Estados Unidos superam marca de 600 mil mortes por Covid-19

País vive momento de queda de novas infecções e mortes pelo novo coronavírus, com 64,5% da população já tendo recebido ao menos uma dose do imunizante

Justin Lane/EFE País soma o maior número de vítimas fatais da pandemia



Os Estados Unidos bateram a marca de 600 mil mortes causadas pela Covid-19. O montante foi superado nesta terça-feira, 15, e, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, que monitora o avanço do novo coronavírus pelo mundo, o país soma 600.138 vítimas fatais da doença desde o início da pandemia, em março de 2020. Entretanto, apesar de alta, a marca foi superada em um momento de otimismo por causa da menor incidência do novo coronavírus no país e do avanço da vacinação nos EUA. O número faz com que o país lidere o ranking de mais mortos pela Covid-19. O topo da lista de nações com maior número de casos também pertence aos EUA, com 33,5 milhões de infectados. A situação epidemiológica do país apresenta evolução, com média de 14 mil novos casos e 363 mortes por dia nas últimas duas emanas. A meta do presidente Joe Biden é que 70% da população esteja vacinada no dia 4 de julho, sendo que, até o momento, 54,4% da população adulta já está completamente vacinada e 64,5% recebeu pelo menos uma dose do imunizante.

*Com informações da EFE