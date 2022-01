Carro com dez corpos é deixado em frente a gabinete de governador no México

Estado de Zacatecas é um dos mais violentos do México; em 2021 foram 1.050 assassinatos

CUARTOSCURO Carro deixado em frente ao governo de Zacatecas foi encontrado por funcionários públicos



As autoridades do México prenderam nesta sexta-feira, 7, dois suspeitos de deixar um Mazda SUV cheia de corpos do lado de fora do escritório do governador de Zacatecas, David Monreal. Dez corpos foram encontrados em uma praça iluminada com árvore de Natal. As vítimas tinham aparentes sinais de espancamento e hematomas. O carro foi encontrado pelos funcionários do governo. Em entrevista, Monreal disse que a segurança tem sido o maior desafio de sua gestão. “Pouco a pouco vamos recuperar a nossa paz. O que recebemos foi uma herança amaldiçoada”, disse o governador. Zacatecas é uma das regiões mais violentas do México. Em 2021, o estado registrou 1.050 assassinatos, cerca de 260 a mais do que em 2020.