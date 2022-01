Caso humano de gripe aviária é identificado no Reino Unido

Pessoa teve contato com aves infectadas em longo período e segue em isolamento domiciliar

Fotos públicas Gripe aviária H5 está em circulação no Reino Unido



A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido confirmou nesta quinta-feira, 6, que um caso humano de gripe aviária foi identificado no sudoeste da Inglaterra. A pessoa teve contato com aves infectadas e está em ‘boas condições de saúde’, de acordo com a UKHSA. O infectado segue isolado e representa um risco mínimo para a população. “A pessoa adquiriu a infecção por contato muito próximo e regular com um grande número de aves infectadas, que mantiveram dentro e ao redor de sua casa por um período prolongado de tempo”, disse o UKHSA. “Todos os contatos do indivíduo, incluindo aqueles que visitaram as instalações, foram rastreados e não há evidência de propagação da infecção para mais ninguém”, completou.

A gripe aviária é um tipo de gripe que se espalha entre aves e a transmissão entre humanos é muito rara. O vírus identificado no Reino Unido é do tipo H5, encontrado em pássaros. No mês de dezembro um veterinário informou no país que a gripe aviária estava “em nível fenomenal” na região. Mais de cinco mil animais migratórios foram mortos em um surto recente em Israel, que forçou fazendeiros a sacrificar centenas de galinhas. Nas últimas semanas, casos da gripe têm sido identificados na Holanda, Eslovênia e República Tcheca.