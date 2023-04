Casal de entregadores tem carro baleado nos EUA após errar endereço

Waldes Thomas Jr, de 19 anos, e sua namorada, Diamond Darville, não se feriram; esse é mais um caso na onda de violência armanda que acontece no país

Um casal de entregadores teve o carro baleado após errarem o endereço de entrega. O caso aconteceu no dia 15 de abril em Southwest, Ranches, na Flórida, EUA, quando o Waldes Thomas Jr, de 19 anos, e sua namorada, Diamond Darville, se perderam e estacionaram em frente a casa de Antonio Caccavale, de 43 anos, para se localizarem. Na hora de ir embora, eles bateram acidentalmente e uma rocha no jardim do atirador, o que fez com que ele começasse a disparar no automóvel, furando uma roda e acertando a traseira outras duas vezes quando o casal deixava o local. Ninguém ficou ferido, mas, um promotor da Flórida ordenou a investigação do caso após sem consultar o Ministério Público, segundo o ‘Portal NBC Miami’. Mas, o promotor do condado de Broward, Harold Pryor, voltou a solicitar na sexta-feira, 21, uma investigação completa. O ataque tem duas versões bem diferentes. O atirador afirma que pediu ao filho de 12 anos para que mandasse o motorista sair, momentos depois ele estou o menino gritando e reagiu. Entretanto, as vítimas defendem que foram atacadas. Perto do local em que acontecer o incidente, Thomas e Darville foram encontrados um oficial, e lhe contaram o que tinha acontecido. Esse caso não é isolado. Nos últimos dias o erro te custava carro para as pessoas. Um menino de foi baleado na cabeça por um senhor ao tocar a campainha no lugar errado, duas adolescentes foram vítima ao confundirem o carro em um estacionamento e uma criança deixou a bola cair no vizinho, que reagiu e atirando na menina de seis anos e em mais três adultos.