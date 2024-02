Casal é executado na China por assassinato de crianças

Crime aconteceu em novembro de 2020 e chocou o país pela crueldade

Autoridades chinesas executaram o casal Zhang Bo e Ye Chengchen, que foram condenados à morte pelo assassinato dos dois filhos de Zhan Bo, após atirá-los do 15o andar de um edifício. Zhang e Ye, ambos de 29 anos, foram executados na cidade de Chongqing, no centro da China, depois de o Supremo Tribunal ter revisto seu caso e ratificado a pena capital imposta por uma corte de primeira instância, segundo detalhou a imprensa local. O Tribunal informou em comunicado que durante este processo interrogou os réus nos termos da lei, garantindo os seus direitos, ouviu o advogado de defesa e que, depois de examinar as provas apresentadas por ambas as partes, ratificou a sentença. Na decisão foi declarado que o duplo homicídio doloso, cometido em 2 de novembro de 2020, foi extremamente cruel e ultrapassou todos os limites da lei e da moralidade.

A resolução do juiz detalha que Zhang escondeu de Ye, com quem iniciou um relacionamento em 2019, que era casado e pai de dois filhos, uma menina de dois anos e um menino de um ano, que morreram após cair de uma grande altura, no que inicialmente parecia ser um acidente. Após formalizar o divórcio em 2020, e a condenada se inteirar das condições do mesmo, nas quais Zhang ficaria com a guarda de um dos irmãos, Ye pressionou o pai para que se livrasse dos filhos porque nem ela nem sua família poderiam aceitar um relacionamento com um homem que já tinha filhos. Segundo a mãe das crianças, Zhang garantiu no julgamento que, no momento dos acontecimentos, estava em videochamada com Ye, que, cortando os pulsos, ameaçou suicidar-se se ele não acabasse com a vida dos seus filhos, após o que o condenado os jogou pela janela de seu apartamento. A avó das crianças declarou à emissora “Red Star News” após a execução que, embora a morte dos netos seja uma “dor perpétua” para a família, pelo menos a pena capital para Zhang e sua companheira “proporciona conforto psicológico”.

