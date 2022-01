Peru lamenta ‘triste recorde’ de país com mais órfãos devido à Covid-19

Segundo dados do governo, números apontam que 73 mil estão órfãos de pai e quase 20 mil de mãe

EFE/ Luis Ángel González Peru é o país com mais órfãos devido à Covid-19



O Peru ostenta o “triste recorde” de ser o país com a maior quantidade de menores de idade órfãos devido à pandemia de Covid-19, lamentou nesta quinta-feira, 6, a ministra da Mulher, Anahí Durand, em referência aos mais de 98 mil menores que perderam o pai, a mãe ou o responsável. Em entrevista à rádio “RPP”, Durant falou sobre os efeitos da doença no país, onde a terceira onda da pandemia já foi declarada. O Peru lidera a lista mundial de órfãos com uma taxa de 10,2 órfãos a cada mil menores. Os números, que não são atualizados desde agosto, representam cerca de 73 mil órfãos de pai e quase 20 mil de mãe. Posteriormente, Durand expressou o interesse do governo em aumentar para 80 mil as pensões recebidas por estas crianças. Até o momento, 17.500 famílias que se ocupam delas receberam as pensões. Este auxílio estatal fornece 200 sóis (cerca de R$ 1.100) e apoio psicológico e educacional a crianças que sofreram esta perda.

Segundo a ministra, um dos principais problemas da população do país no acesso a estas pensões é que durante a primeira e a segunda ondas do vírus, muitas pessoas morreram em casa e não obtiveram um certificado de óbito por Covid-19. Dado o aumento dos casos de Covid-19 no país, a presidência do Conselho de Ministros determinou novas medidas que incluem a prorrogação, a partir desta sexta-feira, do toque de recolher obrigatório em vigor em Lima e outras 24 províncias do país, que irá das 23h às 4h.

*Com informações da EFE